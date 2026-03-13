Si schianta con l’auto contro un mezzo di pulizia strade, morto a Villar Dora

VILLAR DORA – Nelle prime ore della mattina di oggi a Villar Dora un violento scontro stradale ha provocato la morte di un uomo di 55 anni. L’impatto si è verificato in via Cuminie, tratto dell’ex statale 24, a poca distanza dallo svincolo autostradale di Avigliana Ovest.

Secondo le prime informazioni, lo scontro è avvenuto all’alba e ha coinvolto un’automobile e un mezzo adibito alla pulizia delle strade. L’impatto è stato particolarmente violento: il conducente della vettura, un uomo di 55 anni, è morto sul colpo. Un’altra persona è rimasta ferita e ha avuto bisogno di assistenza medica.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Azienda Zero Piemonte con le ambulanze del 118, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Rivoli. I soccorritori hanno lavorato a lungo per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area.

I militari dell’Arma stanno ora svolgendo gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e stabilire le responsabilità.

A causa dell’incidente, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine.

