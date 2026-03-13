Giovani e violenza a Torino: non è un’emergenza di numeri, ma di “armi”. L’analisi del rapporto Save the Children

TORINO – Non chiamatele solo “baby gang”. Il fenomeno della violenza giovanile a Torino sta cambiando pelle, spostandosi da una criminalità organizzata verso una forma di aggressività più fluida, estemporanea e, purtroppo, sempre più armata. È quanto emerge dall’analisi approfondita del rapporto “(Dis)armati” di Save the Children, che dedica ampio spazio alle dinamiche delle grandi aree metropolitane italiane, Torino inclusa.

Numeri stabili, ma ferite più profonde

Contrariamente alla percezione di un’invasione criminale, i dati raccontano una storia diversa. Il numero totale di minori segnalati (denunciati o arrestati) a Torino non è in un’impennata fuori controllo: le cifre attuali sono paragonabili a quelle del biennio 2014-2015.

Tuttavia, a preoccupare è la qualità della violenza. Se le denunce per associazione a delinquere sono crollate rispetto a dieci anni fa (segnale che le “gang” strutturate sono quasi scomparse), sono aumentati vertiginosamente i reati di lesioni personali, rapine e porto d’armi. Nel decennio analizzato, il porto d’armi ed oggetti atti a offendere tra i minori è cresciuto a livello nazionale del 190%, e il capoluogo piemontese riflette appieno questa tendenza: i conflitti tra ragazzi si risolvono sempre più spesso con la punta di un coltello o un tirapugni.

Il mito della “Gang” e la realtà dei gruppi fluidi

Il rapporto di Save the Children fa chiarezza su un termine spesso abusato. A Torino non ci sono eserciti di giovanissimi con gerarchie militari. Esistono invece “gruppi fluidi”: aggregazioni temporanee di ragazzi che si ritrovano nelle piazze della movida o nei quartieri periferici, spinti dal bisogno di appartenenza o dalla ricerca di una “reputazione” da spendere sui social network.

“La violenza spesso esplode per motivi futili o per una parola di troppo”, si legge nel dossier. A questo si aggiunge l’effetto dei social media, che agiscono come una cassa di risonanza: il video di una rissa caricato su TikTok o Instagram diventa un trofeo, alimentando un circolo vizioso di sfida e ritorsione.

I fattori di rischio: alcol, droga e vuoto educativo

Perché un adolescente torinese decide di uscire di casa armato? Il rapporto individua alcuni fattori chiave:

Sostanze come innesco: L’abuso di alcol e droghe (cannabinoidi in primis) agisce come moltiplicatore di rabbia, abbassando la percezione del rischio e delle conseguenze legali.

La crisi della scuola: Gli istituti scolastici, spesso sotto organico o privi di strumenti, faticano a gestire i conflitti interni, finendo per delegare la gestione del disagio alle forze dell’ordine invece di intervenire sul piano educativo.

Il “vuoto” degli adulti: Molti giovani presi in carico dai servizi sociali (USSM) di Torino lamentano una profonda solitudine affettiva e la mancanza di figure adulte capaci di dare limiti chiari.

Non solo sanzioni: le possibili soluzioni

Mentre il dibattito politico si concentra spesso sull’inasprimento delle pene (come il Decreto Caivano o il DASPO urbano), Save the Children indica una strada diversa per Torino. La soluzione non può essere solo la cella di un carcere minorile, ma deve passare attraverso:

Educativa di strada : Rafforzare la presenza di educatori nei luoghi di aggregazione informale (piazze, centri commerciali, stazioni).

: Rafforzare la presenza di educatori nei luoghi di aggregazione informale (piazze, centri commerciali, stazioni). Supporto psicologico : Potenziare i consultori e la salute mentale giovanile, oggi saturati dalle richieste post-pandemia.

: Potenziare i consultori e la salute mentale giovanile, oggi saturati dalle richieste post-pandemia. Patti di comunità: Coinvolgere parrocchie, associazioni sportive e terzo settore per offrire alternative reali alla “strada”.

Torino resta una città con una forte tradizione di welfare e assistenza minorile, ma il rapporto “(Dis)armati” suona un campanello d’allarme: per disarmare i ragazzi non basta togliere loro il coltello di mano, occorre riempire il vuoto che quel coltello cerca di colmare.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese