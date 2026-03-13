Seguici su

Parco nazionale del Gran Paradiso, insediato il nuovo Direttivo

Resta in carica per cinque anni e ha il compito di definire l’indirizzo programmatico del Parco e gestirne le attività
TORINO – Per la prima volta oggi, presso la sede di Torino dell’Ente, si è riunito il nuovo Consiglio Direttivo del Parco Nazionale Gran Paradiso.

L’organo è composto da Massimo Chatrian (in rappresentanza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), Marco Rossato (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste), Mauro Guglielmetti (Regione Piemonte), Franco Allera (Regione Autonoma Valle d’Aosta), Francesco Bozzato e Nella Thérisod (Comunità del Parco), quest’ultima è stata nominata vice-presidente del Parco.

Ruolo del Direttivo

Il Consiglio Direttivo resta in carica per cinque anni e ha il compito di definire l’indirizzo programmatico del Parco, stabilirne gli obiettivi strategici e verificare, tramite il Presidente, che i risultati della gestione amministrativa siano coerenti con le direttive generali impartite.

