Bollettino meteo Arpa, ancora allerta arancione per valanghe sul nord Piemonte

PIEMONTE – È uscito poco fa il nuovo bollettino Arpa sul rischio meteoidrologico e idraulico in Piemonte. Ancora allerta arancione per valanghe sul nord Piemonte – zona Toce, tra le province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola, Val Sesia, Cervo e Chiusella (BI, TO, VC) – gialla per rischio idrogeologico al confine con la Liguria e pianura orientale.

Da oggi pomeriggio è previsto un miglioramento del tempo con marcata attenuazione delle precipitazioni, che si esauriranno nella notte. Domani si attende una giornata soleggiata con locali nebbie su pianure e fondovalle all’alba, in rapido dissolvimento diurno.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese