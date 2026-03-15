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Bollettino meteo Arpa, ancora allerta arancione per valanghe sul nord Piemonte

Da oggi pomeriggio è previsto un miglioramento del tempo con marcata attenuazione delle precipitazioni
Marco Lovisolo

Pubblicato

4 minuti fa

il

PIEMONTE – È uscito poco fa il nuovo bollettino Arpa sul rischio meteoidrologico e idraulico in Piemonte. Ancora allerta arancione per valanghe sul nord Piemonte – zona Toce, tra le province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola, Val Sesia, Cervo e Chiusella (BI, TO, VC) – gialla per rischio idrogeologico al confine con la Liguria e pianura orientale.

Per approfondire:

Da oggi pomeriggio è previsto un miglioramento del tempo con marcata attenuazione delle precipitazioni, che si esauriranno nella notte. Domani si attende una giornata soleggiata con locali nebbie su pianure e fondovalle all’alba, in rapido dissolvimento diurno.

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