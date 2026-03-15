Ultimi stralci d’inverno in Piemonte: nella notte molta neve oltre i 500m, piogge abbondanti in pianura

PIEMONTE – Ultimo giorno oggi, domenica 15 marzo, dell’ondata di maltempo che ha colpito la nostra regione. Nella notte sono cadute piogge particolarmente copiose in pianura e neve anche abbondante a quote più elevate. In mattinata ancora ancora precipitazioni, sia nevose che piovose, che andranno gradualmente a esaurirsi fino a cessare nel pomeriggio. Miglioramento netto previsto poi da domani.

Nevicate copiose soprattutto nell’Alto Piemonte, con il Verbano-Cusio-Ossola particolarmente colpito: accumuli fino a 120/150cm di neve fresca sopra i 1300/1600m. Nel Verbano il limite delle nevicate si è attestato intorno ai 300 metri. Qui la nevicata di questa notte a Casale Corte Cerro (VB) – 400m s.l.m.

Per ragioni di sicurezza, tutte le stazioni sciistiche del comprensorio di Domodossola resteranno chiuse nella giornata odierna, mentre è isolata la zona dell’Alpe Devero: l’amministrazione comunale di Baceno (VB) ha disposto la chiusura preventiva della strada che collega Goglio all’Alpe Devero. Nella località, dalle ore 15 di ieri, il Devero non è raggiungibile nemmeno a piedi. Nel Cuneese la quota neve si è portata intorno ai 500 metri. Qui la situazione questa mattina a Bielmonte (BI) dove si registrano circa 80cm di neve fresca.

Piogge molto abbondanti invece nel Biellese, nel VCO e nell’Alessandrino. Comincia a preoccupare il livello dei fiumi; localmente sono già esondati corsi d’acqua minori.

Attenzione al pericolo valanghe: per oggi Arpa ha diramato bollettino di grado 4 – forte – su Alpi Pennine, Lepontine, alte Alpi Graie e Marittime con possibile distacco spontaneo di valanghe di medio-grandi dimensioni. Grado 3 – marcato – sul resto delle Alpi.

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