Piogge intense nell’Alessandrino: Bormida esondato ad Acqui, frane nell’Ovadese, strade chiuse

ALESSANDRIA – Come accade spesso nell’Alessandrino, è bastata una giornata di piogge intense per creare preoccupazione e disagi nelle zone vicine ai corsi d’acqua. La violenta ondata di maltempo ha provocato allagamenti, esondazioni di corsi d’acqua minori e alcune frane in diverse aree del territorio. La situazione è monitorata costantemente dalla Protezione Civile della Provincia di Alessandria, che nelle ultime ore si è resa protagonista di numerosi interventi da parte dei volontari e dei tecnici.

I sacchi di sabbia a Spinetta Marengo

Dalla notte scorsa, le squadre della Protezione Civile hanno posizionato centinaia di sacchetti di sabbia nei punti critici individuati, a protezione di abitazioni, infrastrutture e aree sensibili soggette ad allagamenti nel sobborgo di Spinetta Marengo, nel quale in giornata è uscito il rio Lovassina, provocando allagamenti a cui orami i cittadini sono tristemente abituati.

Torrente Erro molto alto

Segnalate diverse frane e chiusure di strade a causa di allagamenti, detriti e smottamenti, ma i tecnici stanno lavorando alacremente per liberarle. Ancora una volta, particolare attenzione al fiume Bormida, che è esondato ad Acqui Terme nella zona dell’antico acquedotto romano. Tra gli episodi più significativi, inoltre, l’esondazione del torrente Erro in Val Bormida, che ha causato allagamenti nelle aree limitrofe e difficoltà alla viabilità locale.

Il Valenzano

Nel Valenzano si registrano problemi lungo il rio Granetta, anch’esso interessato da un innalzamento del livello dell’acqua e da esondazioni che hanno interessato terreni e alcune strade secondarie: l’allagamento ha portato alla chiusura della SP60 tra Giarole e Villabella di Valenza. A Bassignana il maltempo ha provocato il crollo di un tetto in centro paese, obbligando l’amministrazione comunale a limitare la circolazione in alcune strade.

L’Ovadese

Ovadese particolarmente interessato da frane, in particolare nei territori comunali di Silvano d’Orba e Molare, dove smottamenti di terreno hanno reso necessarie verifiche e interventi per la messa in sicurezza di alcune strade.

Il Tortonese

A Castelnuovo, nel Tortonese, monitorato lo Scrivia, con portata ingrossata a causa della forte perturbazione in Liguria.

La situazione meteorologica è comunque in via di miglioramento.

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