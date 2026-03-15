Volley femminile, playoff Serie A1: Novara sconfitta da Conegliano in gara 1, vittorie per Chieri e Cuneo

PIEMONTE – Pomeriggio di playoff per il volley femminile di serie A1. Impegnate tre squadre piemontesi: Novara ha giocato alle ore 17.15 la gara di andata dei playoff scudetto, mentre Chieri e Cuneo hanno affrontato la seconda giornata dei playoff challenge, nelle partite giocate alle ore 17.

Conegliano – Novara 3-2

Va a Conegliano il primo round dei playoff scudetto, dopo una rimonta pazzesca, contro la Igor Gorgonzola Novara (23-25, 23-25, 25-15, 26-24, 15-12). Parte forte Novara, che dopo due errori gialloblù scatta sul 3-5, ma con il turno a servizio di Haak Conegliano trova un ace e un muro di Zhu con cui si porta sul 10-8 del primo set; Fahr avrebbe la palla per tagliare le gambe alle zanzare, ma l’Igor resiste e pareggia con Tolok (20-20). Herbots entra e ne fa 3 di fila, spariglia le carte e porta il primo set dalla parte di Novara (23-25). A inizio seconda frazione, Herbots ancora infila subito 2 ace (1-3), Novara è più efficace in attacco e con Tolok vola (6-10); Zhu e Chirichella rimettono la Prosecco DOC in carreggiata, ma Tolok sforna tre ace e inverte nuovamente il trend (9-14). La russa è incontenibile (13-18), con Adigwe imbattuta le pantere rientrano di forza con un 5-0 di parziale (21-21), ma è ancora la russa a far pendere la bilancia dalla parte di Novara (23-25, 0-2). Conegliano ha un’altra faccia nel terzo set, con Zhu, Chirichella e il servizio di Haak accelera sul 13-5. Bernardi rimescola il suo sestetto con Mims, Carraro e Squacini, che fissa il muro del 18-11, Haak e Chirichella permettono alle padrone di casa di controllare il finale (25-15, 1-2). Con le titolari di Novara torna l’equilibrio nel quarto set: ace a sorpresa di Zhu (6-5), Novara risponde punto su punto (12-12), poi Haak dà la svolta e Bonifacio spedisce fuori un primo tempo (17-14). Il margine si assottiglia in coda (20-19), Tolok risponde a Haak e si va ai vantaggi, Zhu stampa un gran muro per il 26-24. Tie-break: Novara sopra con due errori di Sillah, Conegliano costruisce la sua forza a muro con Haak e Fahr (3-2), l’Igor con Tolok, si cambia campo sull’8-7. Stavolta Tolok sballa la sua parallela (10-8), Conegliano resiste e arriva al matchpoint, capitalizzato dall’MVP Zhu Ting (15-12). Gara 2 sabato 21 marzo alle 21.15, al Pala Igor.

Chieri – Macerata 3-0

A Chieri è vittorioso l’esordio della Reale Mutua nei playoff challenge, che assegnano un pass europeo. Al PalaFenera le biancoblù impiegano un’ora e 14 minuti per superare 3-0 (26-24 25-18 25-20) la Cbf Balducci Hr Macerata. In vista della semifinale di ritorno di Coppa Cev con Dresda, coach Negro lascia a riposo Nemeth, Nervini, Dervisaj e Alberti: le sostituiscono egregiamente Dambrink, Ferrarini, Degradi e Bah. Nel terzo set c’è spazio anche per Bonafede. Dall’altra parte della rete coach Lionetti non schiera Bonelli, Decortes e Clothier. Il set più combattuto è il primo, che Chieri si aggiudica 26-24 dopo aver annullato una palla set alle ospiti. Molto più semplici per le chieresi le due successive frazioni che si aggiudicano 25-18 e 25-20 tenendo quasi sempre il pallino del gioco in mano. Il premio di MVP viene assegnato a Ferrarini che realizza 13 punti (con 5 muri e 2 ace) con il 75% di positività in attacco. Chiudono a quota 13 punti anche Dambrink e Degradi. Fra le marchigiane l’unica in doppia cifra è Piomboni (10). Prossima sfida nel girone per Chieri, in trasferta contro Bisonte Firenze domenica prossima alle 17.

Cuneo – Bergamo 3-2

A Cuneo è andata in scena la seconda giornata dei playoff di CEV Challenge Cup, girone B. La Honda Cuneo Granda Volley centra la quinta vittoria consecutiva, battendo Volley Bergamo 1991 al tie break (21-25 25-19 25-19 19-25 15-10). Le Gatte continuano il proprio sogno europeo, salendo a 8 punti nel Girone B e restandone in vetta. Il primo set vede Bergamo partire forte: 4-8. Tuttavia Cuneo spinge sul gas e rientra a metà parziale: 15-16. Il finale sorride però alle lombarde, brave a chiudere 21-25. Parte forte Cuneo nel secondo set, avanti 8-4. Grande break poi nel cuore del parziale, con Cuneo che sale sul +7 (16-9). Nel finale Bergamo non rientra e le biancorosse pareggiano i conti (25-19). Terzo set che segue le orme del secondo: 8-3 per Cuneo. Quindi le Gatte continuano a spingere, allungando nuovamente sul 16-9. Così le biancorosse chiudono allo stesso modo (25-19) e completano l’operazione sorpasso. Nel quarto set, Bergamo ottima in avvio (2-8). Le Gatte provano ad accorciare nella fase centrale del parziale, ma le ospiti restano avanti (12-16). Il finale sorride alle lombarde: 19-25 e tie break. Nel quinto set Bergamo parte benissimo: 2-5. Tuttavia Rivero sale sugli scudi, nel giorno del suo compleanno, e trascina le Gatte al sorpasso (10-7). Nel finale Cuneo è impeccabile, prendendosi tie break (15-10) e partita (3-2). Prossima sfida per Cuneo nel girone, in casa contro Megabox Vallefoglia domenica 22 marzo alle 17.

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