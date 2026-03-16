Il Bonet si fa con le uova, la ricetta del tradizionale dolce piemontese con gli amaretti

TORINO – Ma alla fine il Bonet si fa con le uova? L’ultima puntata di 4 ristoranti ambientata in Piemonte ha sollevato un polverone sulla ricetta tradizionale del Bonet, il tipico dolce piemontese con l’amaretto.

Uno dei concorrenti del programma di Alessandro Borghese, nel discutere di un bonet che non lo convinceva ha ipotizzato che ci fossero poche uova. A quel punto un altro concorrente ha sgranato gli occhi ed ha commentato: “Scusa, le uova nel bonèt? Sono piemontese e piulè ed è una bestemmia dire che nel bonèt ci va l’uovo”. Da qui si è scatenato il dibattito.

La ricetta tradizionale del Bonet

A dirla tutta il ristoratore che ha difeso un Bonet senza uova è rimasto piuttosto isolato. Quasi la totalità dei pasticceri piemontesi si sono schierati per la ricetta con le uova, “altrimenti – dicono – non starebbe insieme” e bisognerebbe utilizzare un altro addensante, tipo la colla di pesce… ma a quel punto addio Bonet.

Vediamo allora la tradizionale ricetta del Bonet.

Ingredienti (per 6-8 porzioni)

4 uova medie

150 g di zucchero

40 g di cacao amaro in polvere

100 g di amaretti secchi

500 ml di latte intero

2 cucchiai di liquore (rum o amaretto)

100 g di zucchero per il caramello

Procedimento

Preparare il caramello

Metti 100 g di zucchero in un pentolino a fuoco medio.

Lascia sciogliere senza mescolare troppo, finché diventa ambrato.

Versa subito il caramello sul fondo di uno stampo da plumcake o in stampini singoli, distribuendolo uniformemente.

Preparare l’impasto

Sbatti le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso.

Aggiungi il cacao setacciato e mescola delicatamente.

Riduci in polvere gli amaretti (o sbriciolali a mano) e uniscili al composto.

Scalda leggermente il latte (non deve bollire) e versalo a filo nel composto, mescolando bene.

Aggiungi il liquore e mescola fino a ottenere un impasto omogeneo.

Cottura

Versa il composto nello stampo già caramellato.

Cuoci a bagnomaria in forno preriscaldato a 180°C per circa 50-60 minuti.

Controlla la cottura con uno stecchino: deve uscire quasi asciutto (non completamente, il bonet resta morbido).

Raffreddamento

Lascia raffreddare a temperatura ambiente, poi metti in frigo per almeno 3-4 ore (meglio tutta la notte).

Servire

Passa un coltello lungo i bordi dello stampo e capovolgi il bonet su un piatto da portata. Il caramello formerà una glassa lucida sopra.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese