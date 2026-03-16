Parcheggi per disabili, a Chieri 22 contrassegni ritirati e oltre cento sanzioni nel 2025

CHIERI – Controlli più serrati contro l’uso improprio dei parcheggi riservati alle persone con disabilità. Nel corso del 2025 la Polizia Locale di Chieri ha ritirato 22 contrassegni per utilizzo non corretto e ha elevato 101 sanzioni nei confronti di automobilisti che occupavano gli stalli riservati senza averne diritto. Nei primi mesi del 2026 le multe sono già state 19.

A renderlo noto è il Comando della Polizia Locale, che negli ultimi mesi ha intensificato l’attività di verifica sia sull’utilizzo degli stalli gialli sia sulla regolarità dei contrassegni esposti.

Il sindaco Alessandro Sicchiero sottolinea come il problema sia ancora molto diffuso.

«Tutti i giorni, camminando per le vie di Chieri, possiamo osservare persone che occupano con il proprio automezzo gli spazi gialli senza averne titolo. Anche se per pochi minuti, “giusto il tempo di prendere un caffè o fare una commissione”, costoro ledono i diritti delle persone con disabilità, per le quali anche quei pochi minuti di attesa e di disagio assumono una valenza ben diversa rispetto a chi non vive quella situazione».

Il primo cittadino ribadisce inoltre il principio alla base della normativa: «I parcheggi riservati non sono un privilegio ma un diritto. Sanzionare chi non rispetta le regole è una questione di civiltà prima ancora che di legalità».

Sulla stessa linea l’assessore alla Prevenzione e Sicurezza e Polizia Locale Biagio Fabrizio Carillo, che ringrazia gli agenti per l’attività svolta: «Ringrazio la nostra Polizia Locale per il lavoro di controllo e contrasto dell’uso scorretto del contrassegno o dello stallo riservato. Questi posti occupati indebitamente sono segno di inciviltà. Tolleranza zero per comportamenti che danneggiano le persone più fragili».

A Chieri i titolari di contrassegno per disabili sono circa 300. Nel corso dell’ultimo anno, oltre alle sanzioni, sono stati revocati 22 pass a cittadini che non avevano più i requisiti previsti dalla legge oppure che non avevano restituito il permesso, come nel caso del decesso del titolare.

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