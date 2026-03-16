Fatto saltare lo sportello bancomat a None: i ladri sono scappati con il bottino

NONE – Proseguono gli assalti ai bancomat a opera di bande di ladri.

Anche questa volta, a svegliare i cittadini è stata la forte esplosione, intorno alle 3.40 con la cosiddetta tecnica della ‘marmotta’, e messa in atto dai malviventi che hanno assaltato lo sportello bancomat della filiale dell’Unicredit di via Stazione, nel centro di None.

Una volta messo a segno il colpo, i ladri si sono subito dati alla fuga. Ancora da quantificare l’ammontare del bottino; ingenti i danni all’edificio.

Sul posto i carabinieri della stazione cittadina e del nucleo radiomobile della compagnia di Pinerolo per i rilievi e le indagini del caso.

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