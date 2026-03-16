È Davide Gastaldello, di Settimo Torinese, il centauro che ha perso la vita in uno scontro a Gabiano

GABIANO – Aveva 61 anni ed era residente a Settimo Torinese Davide Gastaldello, il centauro che ha perso la vita in uno scontro avvenuto il 13 marzo in frazione Piagera di Gabiano.

Lo scontro

Secondo quanto ricostruito, Gastaldello percorreva la provinciale 1 a bordo della sua moto Bmw quando si è scontrato con il conducente di una Fiat Punto che proveniva da una strada secondaria. L’impatto è stato violentissimo: l’uomo è deceduto sul posto per politrauma dopo svariati tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario giunto sul posto.

Rimasta ferita la donna al volante dell’automobile, una 65enne residente in paese. È stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Alessandria; la prognosi è riservata, ma non risulta in pericolo di vita.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese