Seguici su

AlessandriaCronaca

È Davide Gastaldello, di Settimo Torinese, il centauro che ha perso la vita in uno scontro a Gabiano

L’impatto è stato violentissimo

Pubblicato

2 secondi fa

il

GABIANO – Aveva 61 anni ed era residente a Settimo Torinese Davide Gastaldello, il centauro che ha perso la vita in uno scontro avvenuto il 13 marzo in frazione Piagera di Gabiano.

Per approfondire:

Lo scontro

Secondo quanto ricostruito, Gastaldello percorreva la provinciale 1 a bordo della sua moto Bmw quando si è scontrato con il conducente di una Fiat Punto che proveniva da una strada secondaria. L’impatto è stato violentissimo: l’uomo è deceduto sul posto per politrauma dopo svariati tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario giunto sul posto.

Rimasta ferita la donna al volante dell’automobile, una 65enne residente in paese. È stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Alessandria; la prognosi è riservata, ma non risulta in pericolo di vita.

 

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *