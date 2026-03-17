Sostegno di 29 milioni di euro dalla Regione per 241 progetti di efficientamento irriguo

PIEMONTE – «È il più importante intervento regionale per ammodernare ed efficientare il sistema di gestione della risorsa idrica irrigua al servizio dell’agricoltura piemontese». Presenta così i prossimi interventi per l’ammodernamento delle infrastrutture irrigue e il miglioramento della gestione della risorsa idrica a scopo agricolo sul territorio piemontese l’assessore regionale Bongioanni.

Si tratta di 241 nuovi progetti, 232 dei quali saranno realizzati nelle aziende agricole e 9 dai consorzi irrigui piemontesi: dalle cisterne e vasche di stoccaggio di acqua piovana all’impermeabilizzazione dei canali per ridurre la dispersione, dalle centraline di misurazione di portata ai meccanismi di erogazione. Particolarmente interessata la provincia di Cuneo, che registra il numero più elevato di interventi finanziabili nelle aziende agricole con 165 progetti, pari a circa il 71% del totale regionale. Il dato – sottolinea la Regione – è coerente con il peso dell’ortofrutticoltura e delle colture specializzate nel territorio cuneese, particolarmente sensibili alla disponibilità di acqua per l’irrigazione e quindi maggiormente interessate a interventi di efficientamento degli impianti e di accumulo delle risorse idriche.

I progetti sono sostenuti dai bandi lanciati dalla Regione Piemonte e giunti ora a conclusione. «Grazie a nuove risorse che ho reperito» – conclude l’assessore – «ho potuto aggiungere ancora 4 milioni di euro di risorse fresche e portare il sostegno complessivo alla cifra record di 29 milioni di euro, permettendo lo scorrimento delle graduatorie e il finanziamento di 241 progetti, di cui 41 totalmente nuovi già giudicati idonei e in attesa di partire. È un risultato straordinario, in attesa della “storica” riforma, che tra poche settimane porterò in Commissione».

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