Tenta una rapina in un supermercato, lo inseguono ma minaccia con una siringa sporca di sangue: arrestato a Torino

TORINO – Un giovane di 29 anni è stato arrestato dalla polizia di stato in seguito a un tentativo di rapina in un supermercato. Il giovane aveva portato via una cassa automatica, ma quando un cliente si è accorto della sottrazione e l’ha inseguito facendogli cadere la refurtiva, il 29enne lo ha minacciato tirando fuori dalla tasca una siringa sporca di sangue e affermando di avere l’AIDS.

Avvisate le forze dell’ordine, la pattuglia della polizia lo ha trovato poco lontano dal supermercato con in tasca ancora la siringa insanguinata.

Dai controlli effettuati l’uomo è risultato gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e proprio quel giorno aveva terminato un periodo di messa alla prova relativo ad un procedimento per furto in abitazione.

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