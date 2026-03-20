Investita sul ciglio della strada a Ticineto: muore donna di 57 anni

TICINETO – Aveva appena finito il turno di lavoro e stava aspettando il marito per tornare a casa, ma la serata si è trasformata in tragedia. Una donna di 57 anni, residente a Frascarolo, ha perso la vita nella zona industriale di Ticineto, nell’area del Casalese.

Erano da poco passate le 20 quando la donna, impiegata come addetta alle pulizie in un’azienda della zona, ha lasciato il posto di lavoro e si è incamminata a piedi lungo il ciglio della strada, in attesa dell’arrivo del marito.

Poco dopo è sopraggiunta un’auto guidata da un uomo di 37 anni, proveniente da Valmacca. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe visto la donna solo all’ultimo momento, anche a causa della scarsa illuminazione del tratto stradale. L’impatto, avvenuto con la parte destra del veicolo, è stato violento e ha sbalzato la 57enne in un fossato a lato della carreggiata.

L’automobilista si è fermato subito per prestare soccorso e ha lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

Poco dopo è arrivato anche il marito, che ha assistito alla scena ed è stato accompagnato in ospedale sotto choc. La vittima lascia, oltre al coniuge, tre figli.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.

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