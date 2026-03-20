Sette giorni a Palazzo Lascaris dal 24 marzo

In Aula, martedì 24, all’ordine del giorno la commemorazione delle vittime innocenti delle mafie per la XXXI Giornata nazionale. In agenda alcune nomine: Cda Abbonamento Musei; Fondazione Einaudi (sostituzione Traverso); revisori Fondazione Venaria Reale. Prosegue l’esame dell’Odg 580 (Bartoli) sugli agenti feriti a Torino. In discussione gli Odg 488 (Binzoni) e 604 (Ravinale) sull’ex ITIS Baldracco o “spazio Neruda”. Anche la mozione 594 (Unia) su trasparenza e accesso alle prestazioni sanitarie e diversi altri Odg in elenco. Alle 14 interrogazioni e question time.

Martedì 24/3

10.00 Commissione nomine

10.30-14.00 Consiglio regionale

14.00 Interrogazioni e interpellanze

Mercoledì 25/3

11 Seconda Commissione. Prime determinazioni PDL 125 (verde urbano), determinazioni su petizione popolare in materia di trasporto ferroviario.

11.30 Sesta. Prime determinazioni PDL 127 (orientamento musicale)

12.30 Capigruppo

15.00 Terza e Quinta in Congiunta, Informativa assessore Matteo Marnati su rapporto statistico energia.

Giovedì 26/3

10,00 Prima, proseguimento esame del Ddl 131 “Interventi di razionalizzazione dell’ordinamento giuridico regionale”; prime determinazioni su Ddl 134 (Semplifica Piemonte); esame del Ddl 133 in materia di copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di nuova formazione; esame della PDCR 149 sulla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità da parte delle regioni. (Rettifica della D.C.R. 141-4068 del 24 Febbraio 2026).

Venerdì 27/3

14.30 Quinta Audizione dell’Autorità rifiuti Piemonte in merito alle linee guida tecnologiche sull’ampliamento del termovalorizzatore del Gerbido.

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