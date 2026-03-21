Juventus Women, a Genova solo un punto: contro il Genoa finisce 0-0

GENOVA – Occasioni, ritmo e intensità non bastano alla Juventus Women, che torna da Genova con un pareggio a reti inviolate contro il Genoa nella diciassettesima giornata di Serie A Femminile. Una gara combattuta, equilibrata e a tratti spettacolare, ma senza il guizzo decisivo sotto porta.

Primo tempo: equilibrio e lampi improvvisi

L’avvio di gara vede le bianconere gestire il possesso, ma la prima conclusione è di marca rossoblù: Bahr prova dalla distanza senza impensierire Rusek. Il Genoa cresce con il passare dei minuti e, alla mezz’ora, costruisce l’occasione più nitida della prima frazione. Georgsdottir recupera palla, entra in area e lascia partire un sinistro potente che sfiora l’incrocio, facendo trattenere il fiato alla difesa juventina.

La risposta della squadra di Canzi non tarda ad arrivare. Carbonell si inventa una giocata di classe al limite dell’area: controllo elegante, rientro sul destro e conclusione precisa, ma Forcinella si supera con un intervento decisivo che nega il vantaggio alle ospiti. Il primo tempo si chiude così sullo 0-0, con poche occasioni ma grande intensità.

Ripresa: più ritmo, ma manca il gol

Nella seconda frazione il Genoa parte forte e crea subito pericoli. Vigilucci impegna Rusek, attenta a deviare in angolo, mentre sugli sviluppi dei corner è Hilaj a sfiorare il gol di testa, trovando ancora una volta la pronta risposta del portiere juventino.

La Juventus Women reagisce affidandosi alla qualità delle sue attaccanti. Vangsgaard si costruisce una buona opportunità con una progressione centrale conclusa da un tiro potente, respinto da Forcinella. Con il passare dei minuti le bianconere aumentano la pressione e si rendono pericolose anche su palla inattiva: Schatzer pesca Capeta sul secondo palo, ma il colpo di testa termina di poco a lato.

Nel finale la squadra di Canzi alza ulteriormente il baricentro e sfiora il colpo grosso. A quattro minuti dal termine Pinto, ben servita da Cambiaghi, calcia a botta sicura ma trova una deviazione decisiva che salva il Genoa. In pieno recupero è ancora Vangsgaard a provarci, ma la sua girata finisce sopra la traversa.

Un punto che lascia qualche rimpianto

La Juventus Women cresce alla distanza e chiude in attacco, ma non riesce a trovare la rete che avrebbe premiato gli sforzi del secondo tempo. Il pareggio premia la solidità del Genoa, mentre alle bianconere resta la sensazione di un’occasione mancata.

Una sfida intensa e combattuta che conferma l’equilibrio del campionato: a Genova finisce 0-0, con la Juventus Women che torna a casa con un punto e qualche rimpianto.

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