CronacaCuneo
Viene colpito dal tronco di un albero che sta tagliando: a Bosia muore il 76enne Luigi Moraglio
Il tronco lo ha colpito in testa
BOSIA – Non c’è stato nulla da fare per Luigi Moraglio, l’uomo di 76 anni è morto nel pomeriggio di oggi a Bosia, nell’alta Langa Cuneese.
Il pensionato era impegnato a tagliare un albero quando un tronco lo ha colpito in testa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con l’ausilio dell’elicottero ma, nonostante i tentativi di rianimazione, Moraglio è deceduto a causa del trauma subito.
Sul posto anche i i vigili del fuoco di Alba. La dinamica dei fatti è comunque ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Cravanzana, coadiuvati dai tecnici dello Spresal.
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