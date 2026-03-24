Giocatore 15enne della Strambinese crolla dopo l’allenamento: muore tre giorni dopo in ospedale

STRAMBINO – Una serata come tante dopo l’allenamento si è trasformata in tragedia. Rayane Nhairi, 15 anni, giovane calciatore della Strambinese 1924, è morto dopo essersi sentito male ed essere crollato a terra davanti agli amici.

Il ragazzo ha accusato il malore poco dopo la fine dell’allenamento e ha chiesto ai presenti di chiamare i soccorsi. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Ivrea e successivamente a Torino, è stato ricoverato in condizioni gravissime. Dopo tre giorni di speranza e apprensione, è arrivata la notizia della sua morte.

Molto conosciuto nell’ambiente sportivo locale, Rayane era descritto come un ragazzo solare e determinato. Cresciuto calcisticamente nella Strambinese, era tornato a vestire quella maglia lo scorso dicembre, dopo un’esperienza con l’Ivrea, con cui aveva contribuito alla vittoria del campionato provinciale Under 14.

La notizia ha colpito profondamente la comunità di Strambino e di Romano Canavese, dove viveva. La società ha sospeso le attività del settore giovanile in segno di lutto e vicinanza alla famiglia.

Rayane frequentava la scuola media “Panetti” e in suo ricordo è stata organizzata una fiaccolata che attraverserà le vie del paese, per permettere a compagni, amici e cittadini di salutarlo un’ultima volta.

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