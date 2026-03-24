CronacaTorino
Torino, non rispetta l’obbligo di allontanamento dalla casa familiare: arrestato 70enne
Per la violazione del divieto di avvicinamento alla donna l’uomo è stato arrestato dalla polizia di Stato
TORINO – Una chiamata alla polizia per un tentativo di introduzione in una casa del centro di Torino fa intervenire le forze dell’ordine.
Gli agenti, salendo le scale trovano accovacciato davanti alla porta dell’appartamento un uomo di 70 anni, in violazione dell’obbligo di allontanamento dalla casa familiare, la stessa davanti a cui la polizia l’ha trovato e in cui vive la coniuge.
Per la violazione del divieto di avvicinamento alla donna l’uomo è stato arrestato dalla polizia di Stato.
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