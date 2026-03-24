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CronacaTorino

Torino, non rispetta l’obbligo di allontanamento dalla casa familiare: arrestato 70enne

Per la violazione del divieto di avvicinamento alla donna l’uomo è stato arrestato dalla polizia di Stato

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2 secondi fa

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TORINO – Una chiamata alla polizia per un tentativo di introduzione in una casa del centro di Torino fa intervenire le forze dell’ordine.

Per approfondire:

Gli agenti, salendo le scale trovano accovacciato davanti alla porta dell’appartamento un uomo di 70 anni, in violazione dell’obbligo di allontanamento dalla casa familiare, la stessa davanti a cui la polizia l’ha trovato e in cui vive la coniuge.

Per la violazione del divieto di avvicinamento alla donna l’uomo è stato arrestato dalla polizia di Stato.

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