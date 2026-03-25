Addio alla carta d’identità cartacea: a Torino 83mila cittadini devono correre al rinnovo

TORINO – Entro il 3 agosto 2026, per legge, tutte le vecchie carte d’identità cartacee dovranno essere sostituite dalla versione elettronica (CIE). A Torino sono ancora 83.333 i documenti “vecchio stile” nelle tasche dei cittadini che necessitano del cambio.

L’assessore ai Servizi Demografici, Francesco Tresso, ha fatto il punto in Consiglio Comunale rispondendo a un’interpellanza di Pierlucio Firrao (Torino Bellissima), delineando un piano d’emergenza per evitare il caos estivo.

I numeri della rincorsa

La macchina comunale è ora a pieno regime: ogni giorno vengono emesse circa 580 CIE. Nei primi tre mesi dell’anno sono già stati rilasciati oltre 22mila documenti, ma l’obiettivo è arrivare a quota 85mila entro la scadenza di agosto. Per dare l’idea dello sforzo, basti pensare che negli anni passati, nello stesso periodo, le emissioni si fermavano a circa 40-50mila unità.

Come fare per rinnovare: aperture straordinarie e orari estesi

Per facilitare il passaggio alla carta elettronica, il Comune ha messo in campo una serie di potenziamenti:

Sabati straordinari: Sono previsti altri 16 sabati di apertura da qui a fine luglio (con una breve pausa solo ad agosto).

Venerdì pomeriggio: Da maggio, l’orario di servizio sarà esteso fino alle 18:30 per quattro venerdì al mese, garantendo circa 150 appuntamenti extra a giornata.

Sedi decentrate: La sede di corso Racconigi aprirà un sabato al mese (circa 450 appuntamenti totali fino a luglio), mentre si lavora per estendere l’orario pomeridiano del venerdì anche in via Leoncavallo .

Nessuna chiusura estiva: Data l’eccezionalità dell’anno, gli uffici anagrafici non ridurranno l’attività durante il periodo estivo.

Cosa serve per l’aggiornamento

Per ottenere la nuova CIE è necessario prenotarsi sul portale istituzionale del Ministero o del Comune. Allo sportello bisognerà presentarsi con: una fototessera recente, il vecchio documento cartaceo (o la denuncia di smarrimento), la tessera sanitaria per il codice fiscale e la ricevuta del pagamento del corrispettivo ministeriale e dei diritti fissi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese