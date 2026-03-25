Endometriosi, il “dolore non è normale”: Open Day al Mauriziano per rompere il tabù

TORINO – Colpisce una donna su dieci, eppure per ottenere una diagnosi corretta in Italia servono ancora mediamente dagli 8 ai 9 anni. Per accorciare questa distanza e fare luce su una patologia tanto diffusa quanto invisibile, l’Ospedale Mauriziano di Torino apre le porte alla cittadinanza sabato 28 marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Endometriosi.

Premiato il Mauriziano per il progetto Il Case Management per la continuità e la personalizzazione del percorso oncologico

Dalle ore 14:00 alle 16:00, presso la palestra del Reparto 5A, gli specialisti dell’Ambulatorio multidisciplinare incontreranno il pubblico. Un momento di dialogo diretto su diagnosi, nuove terapie e, soprattutto, sulla qualità della vita delle pazienti.

“Il dolore mestruale invalidante non è normale e deve essere indagato”, sottolinea con fermezza Franca Dall’Occo, Direttrice generale del Mauriziano. “È necessario investire nell’informazione: il ritardo diagnostico dimostra quanto ci sia ancora da fare”.