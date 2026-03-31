Celebrato in via Ventimiglia a Torino l’82° anniversario della battaglia di Liberazione di monte Marrone – FOTO

TORINO – Commemorato questa mattina in via Ventimiglia a Torino l’82° anniversario della battaglia di monte Marrone, combattuta il 31 marzo 1944 durante la guerra di Liberazione. La cerimonia si è svolta presso il monumento del Giardino del Corpo Italiano di Liberazione.

La battaglia di monte Marrone vide protagonisti il Battaglione Piemonte, formato da alpini e artiglieri della Divisione Taurinense, e il Corpo Italiano di Liberazione guidato dal generale Umberto Utili. L’obiettivo era la conquista del Monte Marrone (1770 m), un’altura strategica che dominava la Valle del Volturno, da cui i tedeschi controllavano il settore franco-italo-polacco. L’operazione, condotta anche con il supporto di unità marocchine, si concluse con successo, ma al costo di numerose vite umane.

Presenti questa mattina, oltre al Gonfalone della Città di Torino, decorato di medaglia d’oro, un picchetto in armi della Brigata Taurinense, numerose delegazioni delle associazioni d’Arma tra cui l’Associazione nazionale combattenti della guerra di Liberazione. Ha partecipato anche l’assessore al commercio della città di Torino Paolo Chiavarino.

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