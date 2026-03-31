Nuova Fiat Pandina 2028: elettrica a 15.000€ con piattaforma cinese

TORINO – L’attuale Fiat Panda, in produzione a Pomigliano d’Arco dal 2011, è stata ribattezzata “Pandina” con l’arrivo della nuova Fiat Grande Panda, prodotta invece in Serbia. Questi 15 anni di onorata carriera non accennano a finire: il piano industriale di Stellantis prevede di proseguire la costruzione della Pandina fino a fine 2027.

Per il 2028, tuttavia, è prevista una grande novità: una nuova Fiat Pandina su cui ora circolano le prime indiscrezioni concrete.

Nuova Fiat Pandina 2028: nome italiano, cuore cinese?

Al momento, Stellantis non dispone di una piattaforma per citycar su cui sviluppare la nuova Fiat Pandina. Una lacuna che riguarda anche Citroën, impegnata nel progetto della nuova C1.

La soluzione potrebbe arrivare da Leapmotor, il colosso cinese dell’automotive di cui Stellantis detiene il 51% delle quote societarie. Leapmotor produce e vende già in Europa la piccola T03: una compatta elettrica dalle dimensioni perfette per la Pandina, con un prezzo d’attacco di 17.800 euro (ulteriormente ridotto grazie a incentivi e politiche commerciali aggressive).

Non è ancora chiaro se la nuova Pandina sarà basata direttamente sulla piattaforma della T03 o se Leapmotor ne svilupperà una appositamente, da condividere poi con il resto del gruppo Stellantis. Ciò che è certo è che Fiat dovrà passare dalla Cina per riuscire a proporre un’utilitaria elettrica a un prezzo competitivo

Fiat Pandina elettrica: prezzo d’attacco a 15.000 euro

Secondo quanto riportato da AlVolante, una joint venture tra Stellantis e Leapmotor per la base della nuova Pandina — e della Citroën C1 — permetterebbe di abbattere significativamente i costi di sviluppo e produzione.

Il risparmio più importante riguarda il comparto batterie: se fornite dai partner cinesi, le celle costerebbero meno, riducendo drasticamente il prezzo finale al pubblico.

L’obiettivo del gruppo è ambizioso: la nuova Fiat Pandina elettrica avrà una batteria compatta, ideale per la mobilità urbana, e un prezzo d’attacco di 15.000 euro — persino inferiore all’attuale listino della Leapmotor T03 da cui inevitabilmente deriverà.

Design e motorizzazioni: come sarà la nuova Pandina?

Lo stile della nuova Pandina seguirà il nuovo corso stilistico Fiat, sulle orme della Grande Panda lanciata nel 2024. Il designer Avarvarii, noto per le sue anticipazioni fedeli sui futuri modelli, ha immaginato la Pandina come una “piccola Grande Panda”: forme più squadrate rispetto all’attuale generazione, con un’estetica moderna e riconoscibile.

Sul fronte motorizzazioni, è probabile che venga offerta anche una versione ibrida, per non perdere quella fetta di clientela ancora diffidente nei confronti del solo elettrico.

Dove sarà prodotta la nuova Fiat Pandina?

Rimane un’unica grande incognita: dove verrà assemblata la nuova Pandina? Volendo mantenere un prezzo competitivo, è difficile immaginare che la produzione rimanga in Italia. Le scelte industriali di Stellantis degli ultimi anni — tra cui proprio il trasferimento della Grande Panda in Serbia — vanno tutte nella stessa direzione: delocalizzazione per contenere i costi.

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