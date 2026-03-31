Finisce a reti inviolate l’amichevole tra Algeria e Uruguay giocata all’Allianz Stadium di Torino

TORINO – Mentre la nostra nazionale sta giocando contro la Bosnia la partita che potrebbe valere la qualificazione dell’Italia ai Mondiali di calcio, l’Allianz Stadium di Torino ha ospitato l’amichevole Algeria-Uruguay.

Una partita di respiro internazionale che ha portato nella casa della Juventus due nazionali di grande tradizione per un test di preparazione per i Mondiali 2026. Un bel match, molto atteso dai tanti tifosi presenti a Torino, finito però a reti inviolate.

L’Algeria ha giocato prima contro il Guatemala allo stadio Ferraris di Genova. La nazionale nordafricana, allenata dall’ex Lazio Vladimir Petković, è già qualificata ai Mondiali 2026 ed è stata inserita nel Gruppo J con Argentina, Austria e Giordania.

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