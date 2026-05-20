È Raffaele Simoni, di Torino, il centauro di 38 anni che ha perso la vita nello scontro a Caselle

TORINO – Non c’è stato nulla da fare per il centauro di 38 anni rimasto ucciso in uno scontro stradale avvenuto nella serata di ieri a Caselle Torinese: la vittima è Raffaele Simoni, residente a Torino.

Lo scontro

Il tragico sinistro si è verificato intorno alle 20:30 di ieri in via Torino a Caselle Torinese. Coinvolti nello scontro Simoni, in sella alla sua Honda, e il conducente di una automobile Renault, un 36enne. I due procedevano in direzioni opposte. L’impatto forse a causa di una svolta a sinistra da parte del conducente dell’auto che potrebbe avrebbe tagliato la strada al centauro.

Lo scontro è stato violentissimo. Raffaele Simoni è apparso subito in condizioni disperate. Sul posto il personale sanitario del 118 che però non ha potuto fare altro se non constatare la morte dell’uomo.

Rimasto illeso il 36enne alla guida dell’auto; ora è indagato per omicidio stradale. Indagano i carabinieri di Venaria Reale.

Aggiungi Quotidiano Piemontese tra le tue fonti preferite di Google AGGIUNGI SU GOOGLE

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese