Torino, cittadini contattati per la clonazione della carta d’identità elettronica: attenti alla nuova truffa

TORINO – Il Comune di Torino mette in guardia i cittadini: circola un nuovo tentativo di truffa legato alla carta d’identità elettronica e a una sua presunta clonazione.

La truffa

Come riportato dal comune del capoluogo piemontese, gli uffici anagrafici stanno ricevendo segnalazioni da parte di cittadine e cittadini che vengono contattati telefonicamente in merito a una presunta clonazione della loro CIE.

Queste telefonate, però, non provengono da uffici della Città e pertanto l’invito è quello di prestare la massima attenzione e, soprattutto, a non fornire dati personali perché potrebbe trattarsi di un tentativo di truffa.

Le comunicazioni che riguardano la carta d’identità elettronica arrivano per posta, tramite l’app IO e soltanto in qualche caso telefonicamente, da numeri di telefono delle sedi anagrafiche e comunque a seguito di un precedente contatto per confermare o modificare una prenotazione, sottolineano.

Attenzione dunque a queste telefonate. Se in dubbio, invece, potete sempre contattare il 112 per verificare che non si tratti di un tentativo di truffa.

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