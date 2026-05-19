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CronacaTorino

Scontro a Caselle Torinese: muore sul colpo centauro di 38 anni

Per il centauro non c’è stato nulla da fare

Pubblicato

5 secondi fa

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CASELLE TORINESE – Non c’è stato nulla da fare per il centauro di 38 anni rimasto vittima di uno scontro stradale.

Per approfondire:

Lo scontro

Secondo le prime informazioni, il tragico sinistro si è verificato intorno alle 20:30 di questa sera in via Torino a Caselle Torinese. Coinvolti nello scontro un centauro in sella alla propria moto e il conducente di una automobile.

Ad avere la peggio il motociclista di 38 anni apparso subito in condizioni disperate. Sul posto il personale sanitario del 118 che però non ha potuto fare altro se non constatare la morte dell’uomo.

Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi e ricostruire quanto successo insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Caselle pe rla messa in sicurezza dell’area.

Notizia in aggiornamento

 

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