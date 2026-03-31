Approvato il progetto per la realizzazione della nuova residenza universitaria a Novara: lavori in partenza ad aprile

NOVARA – Il consiglio d’amministrazione di Edisu Piemonte ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova residenza universitaria che sorgerà a Novara, in viale Giulio Cesare 197, negli spazi dell’ex Centro Sociale e i cui lavori partiranno nel mese di aprile.

«Con questo ultimo atto diamo il via alla realizzazione di una struttura che darà alla città di Novara 171 nuovi posti letto, che saranno messi a bando a partire dall’Anno Accademico 2028/29» – commenta Roberta Piano, presidente di Edisu Piemonte – «Il progetto che prevede un investimento complessivo di 14,65 milioni di euro, è tra i vincitori del V Bando della Legge 338/2000 ed ha ottenuto un finanziamento del 75% dei costi attraverso i fondi messi a disposizione dal Mur. L’edificio su cui interverremo è di proprietà del Comune e della Provincia di Novara, ed è stato concesso al nostro Ente a titolo gratuito per i prossimi venticinque anni».

L’ex Centro Sociale che si trasformerà in residenza universitaria è stato costruito negli anni Sessanta come luogo per ospitare i lavoratori migranti. Occupa un’area di 18 mila metri quadri e comprende tre fabbricati congiunti, campi sportivi e spazi verdi. Il progetto prevede dunque la riqualifica dell’immobile, realizzata con attenzione alla sostenibilità e all’efficientamento energetico, e il recupero delle aree verdi e sportive, restituendole alla collettività.

La nuova residenza oltre ai posti letto ospiterà aule studio e riunioni, biblioteca, sala musica, zona fitness, cucina, lavanderia, caffetteria e aree verdi con deposito biciclette coperto.

Le aree sportive comprendono una piscina scoperta da 25 metri, un campo da calcio a cinque, un campo da tennis e uno da paddle, che saranno anch’essi riqualificati e restituiti a un uso funzionale.

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