Pasqua e Pasquetta quasi estivi in Piemonte: con l’anticiclone in pianura previsti anche 27°C

TORINO – Giornate di sole e temperature decisamente miti stanno caratterizzando queste festività di Pasqua in Piemonte. E questo grazie all’anticiclone delle Azzorre che ha portato la primavera sul Piemonte.

Feste di Pasqua quasi estive

Anche se, come riportato dal meteorologo Andrea Vuolo, dal punto di vista meteorologico stiamo vivendo delle festività pasquali quasi estive sul nostro Piemonte: la causa è da imputare al rinforzo dell’anticiclone subtropicale che in particolare tra lunedì di Pasquetta e giovedì 9 aprile determinerà un ulteriore e generale rialzo delle temperature che nelle ore pomeridiane si porteranno fino a 25-27°C in pianura e con zero termico addirittura a 3.500 metri sull’arco alpino.

Di fatto, conclude Vuolo, parliamo di valori decisamente anomali per il periodo, seppur non da record, ma che in genere sarebbero più tipici dell’inizio del mese di giugno

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