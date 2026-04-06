Tre punti pesantissimi per il quarto posto: la Juventus piega il Genoa 2-0 e rilancia la corsa Champions

TORINO – Tre punti fondamentali in ottica quarto posto e una risposta immediata dopo la sosta. La Juventus supera con autorità il Genoa per 2-0 all’Allianz Stadium, rilanciando con forza la propria corsa nelle zone alte della classifica di Serie A.

I bianconeri indirizzano la partita già nei primi minuti, approcciando la gara con aggressività e grande intensità. Dopo appena quattro minuti, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Kelly prolunga di testa e Gleison Bremer si fa trovare pronto in area, firmando il vantaggio con un colpo deciso.

La squadra di Luciano Spalletti continua a gestire il pallone con personalità e a costruire occasioni. Yildiz prova a sorprendere il portiere dalla distanza, mentre Thuram va vicino al raddoppio. Il meritato 2-0 arriva al 17’, al termine di un’azione ben costruita: Cambiaso e Yildiz avviano la manovra, poi sulla destra si sviluppa il triangolo perfetto tra Weston McKennie e Conceicao, con lo statunitense che chiude con precisione in area.

Prima dell’intervallo la Juventus sfiora anche il tris ancora con McKennie e Conceicao, chiudendo il primo tempo in pieno controllo grazie a ritmo, qualità e solidità.

Nella ripresa i bianconeri mantengono lo stesso atteggiamento propositivo. McKennie va vicino alla doppietta su calcio piazzato, mentre David colpisce un palo con una conclusione potente dal limite.

L’unico vero brivido arriva al 75’, quando il Genoa conquista un calcio di rigore che potrebbe riaprire la partita. Dal dischetto si presenta Martin, ma Di Gregorio, entrato a inizio secondo tempo, risponde con un grande intervento alla sua destra e conserva il doppio vantaggio.

Nel finale c’è spazio anche per il tentativo spettacolare di Milik, che dai 40 metri sfiora il gol impegnando seriamente Bijlow.

Per la Juventus si tratta di un successo dal peso specifico altissimo nella corsa Champions, impreziosito anche da un traguardo simbolico per Luciano Spalletti, che festeggia la vittoria numero 300 in Serie A.

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