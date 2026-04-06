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Si cercano fate per interpretare le Winx: al via i casting per il nuovo musical diretto da Arturo Brachetti
Casting per cantanti, ballerini e ballerine per interpretare i ruoli principali dello spettacolo
TORINO – Le fate più amate di sempre sono pronte a tornare… ma questa volta dal vivo. Dopo il successo della nuova serie TV prodotta da Rainbow, che ha rilanciato in chiave contemporanea le avventure di Bloom e delle sue compagne nella Dimensione Magica, il mondo delle Winx si prepara a conquistare anche il palcoscenico con un grande musical.
A firmare questa nuova produzione è Fabrizio Di Fiore Entertainment, realtà ormai consolidata nel panorama dello spettacolo dal vivo, pronta a trasformare l’universo delle Winx in un’esperienza immersiva e spettacolare. Alla regia, un nome d’eccezione: Arturo Brachetti, maestro dell’illusionismo e della scena, che promette uno show capace di unire tecnologia, magia e grande impatto visivo.
Uno spettacolo immersivo per tutta la famiglia
Il musical porterà sul palco una nuova avventura che vedrà protagoniste Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna e Aisha alle prese con una minaccia inedita capace di mettere in pericolo l’equilibrio della Dimensione Magica.
Non solo battaglie e incantesimi: il cuore dello spettacolo sarà un percorso di crescita personale, in cui ogni trasformazione rifletterà un’evoluzione interiore dei personaggi. Un racconto pensato per coinvolgere un pubblico trasversale, dai più giovani agli adulti, unendo generazioni diverse attraverso emozioni, musica e spettacolo.
Casting aperti: si cercano performer per la stagione 2026/2027
Per dare vita a questo ambizioso progetto, la produzione ha aperto i casting per cantanti e ballerini, destinati a ricoprire ruoli principali e cover nella stagione teatrale 2026/2027.
Date e sedi delle audizioni
Roma
Art Village – Via Aurelia 477
4 maggio 2026
Ore 9:00 registrazione
Ore 10:00 inizio audizioni
5 maggio 2026
Ore 9:00 registrazione
Ore 10:00 call-back
Torino
Teatro Alfieri – Piazza Solferino 4
12 maggio 2026
Ore 9:00 registrazione
Ore 10:00 inizio audizioni
13 maggio 2026
Ore 9:00 registrazione
Ore 10:00 call-back
Come si svolgono le audizioni
Il casting sarà articolato in due fasi:
Prima prova – canto e recitazione
I candidati dovranno preparare:
- Un brano ballad
- Un brano up tempo (con base su chiavetta USB)
- Un monologo della durata massima di 1 minuto
Seconda prova – performance scenica
Solo chi supererà la prima selezione accederà alla seconda fase, che prevede:
- Apprendimento di una coreografia in sede
- Abbigliamento idoneo che valorizzi la fisicità
- Per le donne, sono richieste scarpe con tacchi
I ruoli ricercati
La produzione è alla ricerca di performer capaci di incarnare l’immaginario iconico delle Winx, attraverso energia, presenza scenica e forte identità interpretativa.
Le Winx
Bloom – leader carismatica e determinata, fata della Fiamma del Drago
Stella – brillante e solare, fata del Sole e della Luna
Flora – empatica e armoniosa, fata della Natura
Musa – sensibile e creativa, fata della Musica
Aisha – dinamica e indipendente, fata dei Fluidi
Tecna – razionale e ingegnosa, fata della Tecnologia
Altri personaggi
Daphne – figura eterea simbolo di saggezza
Le Trix (Icy, Darcy, Stormy) – iconiche antagoniste
Nuovo nemico – personaggio maschile (20-30 anni), carismatico e oscuro
Come candidarsi
Per partecipare alle audizioni è necessario inviare una mail a:
castingwinxmusical@gmail.com
Indicazioni per la candidatura
Oggetto: Audizioni + città del casting + nome e cognome
Corpo della mail:
Età
Ruolo per cui ci si candida
Contatto telefonico
Scadenze
Roma: entro il 3 maggio 2026 ore 17
Torino: entro l’11 maggio 2026 ore 17
Il casting è riservato ai maggiorenni
Cosa portare il giorno dell’audizione
Curriculum vitae
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