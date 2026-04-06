Si cercano fate per interpretare le Winx: al via i casting per il nuovo musical diretto da Arturo Brachetti

TORINO – Le fate più amate di sempre sono pronte a tornare… ma questa volta dal vivo. Dopo il successo della nuova serie TV prodotta da Rainbow, che ha rilanciato in chiave contemporanea le avventure di Bloom e delle sue compagne nella Dimensione Magica, il mondo delle Winx si prepara a conquistare anche il palcoscenico con un grande musical.

A firmare questa nuova produzione è Fabrizio Di Fiore Entertainment, realtà ormai consolidata nel panorama dello spettacolo dal vivo, pronta a trasformare l’universo delle Winx in un’esperienza immersiva e spettacolare. Alla regia, un nome d’eccezione: Arturo Brachetti, maestro dell’illusionismo e della scena, che promette uno show capace di unire tecnologia, magia e grande impatto visivo.

Uno spettacolo immersivo per tutta la famiglia

Il musical porterà sul palco una nuova avventura che vedrà protagoniste Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna e Aisha alle prese con una minaccia inedita capace di mettere in pericolo l’equilibrio della Dimensione Magica.

Non solo battaglie e incantesimi: il cuore dello spettacolo sarà un percorso di crescita personale, in cui ogni trasformazione rifletterà un’evoluzione interiore dei personaggi. Un racconto pensato per coinvolgere un pubblico trasversale, dai più giovani agli adulti, unendo generazioni diverse attraverso emozioni, musica e spettacolo.

Casting aperti: si cercano performer per la stagione 2026/2027

Per dare vita a questo ambizioso progetto, la produzione ha aperto i casting per cantanti e ballerini, destinati a ricoprire ruoli principali e cover nella stagione teatrale 2026/2027.

Date e sedi delle audizioni

Roma

Art Village – Via Aurelia 477

4 maggio 2026

Ore 9:00 registrazione

Ore 10:00 inizio audizioni

5 maggio 2026

Ore 9:00 registrazione

Ore 10:00 call-back

Torino

Teatro Alfieri – Piazza Solferino 4

12 maggio 2026

Ore 9:00 registrazione

Ore 10:00 inizio audizioni

13 maggio 2026

Ore 9:00 registrazione

Ore 10:00 call-back

Come si svolgono le audizioni

Il casting sarà articolato in due fasi:

Prima prova – canto e recitazione

I candidati dovranno preparare:

Un brano ballad

Un brano up tempo (con base su chiavetta USB)

Un monologo della durata massima di 1 minuto

Seconda prova – performance scenica

Solo chi supererà la prima selezione accederà alla seconda fase, che prevede:

Apprendimento di una coreografia in sede

Abbigliamento idoneo che valorizzi la fisicità

Per le donne, sono richieste scarpe con tacchi

I ruoli ricercati

La produzione è alla ricerca di performer capaci di incarnare l’immaginario iconico delle Winx, attraverso energia, presenza scenica e forte identità interpretativa.

Le Winx

Bloom – leader carismatica e determinata, fata della Fiamma del Drago

Stella – brillante e solare, fata del Sole e della Luna

Flora – empatica e armoniosa, fata della Natura

Musa – sensibile e creativa, fata della Musica

Aisha – dinamica e indipendente, fata dei Fluidi

Tecna – razionale e ingegnosa, fata della Tecnologia

Altri personaggi

Daphne – figura eterea simbolo di saggezza

Le Trix (Icy, Darcy, Stormy) – iconiche antagoniste

Nuovo nemico – personaggio maschile (20-30 anni), carismatico e oscuro

Come candidarsi

Per partecipare alle audizioni è necessario inviare una mail a:

castingwinxmusical@gmail.com

Indicazioni per la candidatura

Oggetto: Audizioni + città del casting + nome e cognome

Corpo della mail:

Età

Ruolo per cui ci si candida

Contatto telefonico

Scadenze

Roma: entro il 3 maggio 2026 ore 17

Torino: entro l’11 maggio 2026 ore 17

Il casting è riservato ai maggiorenni

Cosa portare il giorno dell’audizione

Curriculum vitae

Foto recente in primo piano

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese