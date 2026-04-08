Uno sguardo di troppo ad una ragazza e scatta l’azione punitiva con spray e machete: tre feriti

TORINO – Una serata in pizzeria si è trasformata in un incubo lo scorso 3 aprile in corso Giulio Cesare, nel quartiere Barriera di Milano. Tre giovani sono stati aggrediti da un gruppo di persone, inizialmente con uno spray al peperoncino e poi con un machete, in quello che la polizia definisce un episodio di estrema violenza scatenato “per uno sguardo di troppo” rivolto a una ragazza.

Due delle vittime, di 30 e 37 anni – tra cui il titolare del locale – hanno riportato tagli alla testa e alla mano e sono stati ricoverati al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco. Il terzo ferito ha riportato lesioni lievi.

Arresto e indagini in corso

Le indagini della Squadra mobile di Torino, coordinate dalla Procura, hanno portato all’arresto di un ventunenne, ritenuto l’esecutore materiale del doppio tentato omicidio. Martedì 6 aprile, si è svolta l’udienza di convalida davanti al gip, il giudice per le indagini preliminari.

Il titolare del locale ha deciso di lasciare Torino, mentre le indagini proseguono per identificare tutti i partecipanti all’aggressione. Fondamentali, secondo gli investigatori, saranno le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze raccolte sul posto.

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