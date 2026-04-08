Ai domiciliari per l’aggressione a un agente con un martello al corteo Askatasuna, evaso e arrestato dopo 7 minuti

TORINO – Angelo Simionato, 22enne originario della provincia di Grosseto già noto alle cronache per l’arresto avvenuto a Torino lo scorso 31 gennaio, è di nuovo al centro dell’attenzione giudiziaria. Il giovane era stato fermato perché sospettato di aver preso parte all’aggressione di un poliziotto durante gli scontri in piazza legati a un corteo pro Askatasuna nella città piemontese.

Questa volta, la vicenda riguarda un episodio decisamente più circoscritto: il giorno di Pasqua, Simionato è uscito di pochi passi dal cancello della casa dei genitori a Montelaterone, frazione di Arcidosso sull’Amiata, per fare gli auguri a un’amica. L’uscita, durata appena sette minuti, è stata sufficiente perché i carabinieri di Arcidosso, impegnati nei controlli di routine, lo fermassero per evasione dai domiciliari. I militari lo avevano fino a quel momento sempre trovato in casa.

Davanti al giudice

Ieri mattina, 7 aprile, Simionato è tornato davanti a un giudice. Il pubblico ministero Giampaolo Melchionna ha richiesto la convalida dell’arresto e il ripristino dei domiciliari, richiesta accolta dal Gip Marco Bilisari. L’avvocato difensore Tommaso Galletti ha ottenuto i termini a difesa: il giovane resterà ai domiciliari in attesa dell’udienza a Grosseto, dove sarà imputato per evasione.

Va ricordato che lo scorso 1° aprile il Riesame di Torino aveva già confermato la misura dei domiciliari, respingendo la richiesta della Procura di aggravamento con il carcere. Per quanto riguarda gli scontri torinesi, le indagini hanno identificato Simionato come il giovane con il giaccone rosso presente mentre un agente isolato veniva circondato e colpito, anche con un martello, da un gruppo di manifestanti. Pur non essendo considerato uno degli aggressori principali, per i giudici il suo ruolo rientrerebbe comunque in un’azione collettiva.

Il procedimento per evasione si svolgerà a Grosseto in parallelo a quello di Torino, proseguendo così la complessa vicenda giudiziaria del giovane.

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