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CronacaVerbano Cusio Ossola

Incendio nella riserva naturale del fondo Toce, al fuoco più di 1000 mt quadri

Le fiamme sono state tempestivamente domate dai vigili del fuoco del VCO e dai volontari dell’antincendio boschivo
Chiara Scerba

Pubblicato

1 giorno fa

il

VERBANIA – Ancora un incendio, che si aggiunge ai recenti e devastanti nel sud del Piemonte, brucia il suolo e la vegetazione del nostro territorio. Circa mille metri quadrati di canneto sono andati bruciati in un incendio di vegetazione scoppiato all’interno della riserva naturale del fondo Toce, a Verbania, che fa parte dell’area protetta del lago Maggiore.

Per approfondire:

L’allarme è scattato intorno alle 12.20 di oggi 8 aprile 2026. Sul posto una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco del Verbano-Cusio-Ossola e i volontari dell’antincendio boschivo hanno domato le fiamme.

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