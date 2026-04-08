Incendio nella riserva naturale del fondo Toce, al fuoco più di 1000 mt quadri

VERBANIA – Ancora un incendio, che si aggiunge ai recenti e devastanti nel sud del Piemonte, brucia il suolo e la vegetazione del nostro territorio. Circa mille metri quadrati di canneto sono andati bruciati in un incendio di vegetazione scoppiato all’interno della riserva naturale del fondo Toce, a Verbania, che fa parte dell’area protetta del lago Maggiore.

L’allarme è scattato intorno alle 12.20 di oggi 8 aprile 2026. Sul posto una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco del Verbano-Cusio-Ossola e i volontari dell’antincendio boschivo hanno domato le fiamme.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese