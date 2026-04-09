Lite tra ragazze al parco Peccei di Torino, tre in ospedale con ferite da armi da taglio

TORINO – Una lite tra giovani ha provocato il ferimento con armi da taglio di tre ragazze, una delle quali colpita all’addome e ricoverata in condizioni più serie.

L’allarme è scattato intorno alle 17 tra via Valprato e via Gressoney, al Parco Peccei, dove sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 di Azienda Zero. La situazione è apparsa subito delicata: la giovane più grave, una ragazza di 17 anni, è stata trasportata in ambulanza all’ospedale San Giovanni Bosco Hospital in codice giallo, dopo aver riportato una ferita da arma bianca all’addome.

Gli operatori hanno prestato soccorso anche ad altre due coetanee coinvolte nella lite. Una seconda diciassettenne è stata accompagnata allo stesso ospedale in codice verde, mentre una terza è stata trasferita all’ospedale Maria Vittoria Hospital, anch’essa in condizioni non gravi. Una quarta ragazza, pur non ferita, è stata condotta in ospedale in stato di choc.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenute le volanti della polizia, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la dinamica della rissa e chiarire i motivi all’origine dello scontro. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, mentre gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini utili.

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