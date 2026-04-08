Scialpinista ferito a 2.850 metri sul Monte Oserot: lo salvano i Soccorritori Alpini

CUNEO – Un delicatissimo intervento d’urgenza ha tenuto con il fiato sospeso l’alta Valle Maira nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 8 aprile. Uno scialpinista di nazionalità tedesca è rimasto ferito a pochi passi dalla vetta del Monte Oserot, nel cuneese, innescando un’operazione di soccorso ad alta precisione in uno scenario estremamente impervio.

Sospeso nel vuoto: il recupero al verricello

L’allarme è scattato intorno alle 12:00, quando la centrale operativa di Azienda Zero Piemonte ha localizzato l’uomo su una cresta innevata a 2.850 metri di altitudine. La posizione dell’infortunato, bloccato da un trauma alla gamba proprio sul filo della cresta ovest, ha reso le manovre dell’elisoccorso particolarmente complesse.

Per evitare che il flusso d’aria del rotore potesse sbilanciare lo scialpinista, in una posizione pericolante sopra i precipizi della valle, il tecnico del Soccorso Alpino è stato sbarcato con il verricello a distanza di sicurezza per poi raggiungere l’uomo a piedi lungo il crinale. Una volta stabilizzato il paziente e messo in sicurezza lo scenario, l’équipe medica ha proceduto al recupero aereo.

L’uomo è stato elitrasportato in ospedale e, secondo i primi bollettini medici, non è in pericolo di vita.

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