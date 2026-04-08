Nel quartiere Santa Giulia a Torino spacciavano droga anche davanti ai bambini: 5 arresti

TORINO – Sono cinque i giovani, tra i 20 e i 30 anni, arrestati dai carabinieri nel quartiere Santa Giulia a Torino

Le indagini e gli arresti

I militari dell’Arma hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Torino nei confronti di 5 soggetti che operavano nella nota piazza di spaccio di Santa Giulia in pieno centro a Torino, e a poca distanza dalla Mole Antonelliana.

L’attività – naturale prosecuzione di quella già effettuata dai Carabinieri a marzo 2025 con l’esecuzione di 12 misure cautelari – si è sviluppata principalmente nel mese di novembre 2025, accertando la continuazione del medesimo reato da parte di 3 dei soggetti già indagati nella precedente attività e l’aggiunta di 2 nuovi presunti spacciatori.

È stato riscontrato, sia attraverso l’uso di telecamere che di servizi di osservazione, controllo e pedinamento che i 5 in un solo mese hanno realizzato 176 cessioni di sostanza stupefacenti, seguite in 53 casi da riscontri immediati a carico degli acquirenti, recuperando nell’occasione 74,27 grammi di hashish e 19,25 di marijuana.

Tra gli acquirenti vi erano anche dei minorenni. Questi hanno riferito che le dosi venivano cedute a un costo compreso tra i 10 e i 20 euro. Lo spaccio avveniva principalmente in orario serale notturno, con alcuni episodi registrati anche in orario diurno, sotto gli occhi dei passanti e persino davanti a famiglie con bambini che si trovavano lì per la vicinanza di scuole primaria e dell’infanzia, nonché dell’oratorio della parrocchia di Santa Giulia.

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