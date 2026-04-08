L’Italia della pallapugno è Campione del Mondo: oro azzurro ai Mondiali di Mendoza

MENDOZA – Il cielo sopra Mendoza, in Argentina, si tinge d’azzurro. La Nazionale italiana di Pallapugno conquista la medaglia d’oro nel gioco internazionale ai Mondiali CIJB, riportando il tricolore sul gradino più alto del podio in una delle competizioni più sentite e difficili della kermesse.

La dinastia Vacchetto trascina l’Italia

Sotto la guida del commissario tecnico piemontese Giorgio Vacchetto, il team azzurro ha messo in campo una prova di forza e coesione straordinaria. Il cuore della squadra, trascinato dal talento di Paolo, Massimo e Alessandro Vacchetto, insieme a Enrico Parussa, Enrico Rinaldi, Francesco Pola, Marco e Giorgio Battaglino, ha saputo gestire la tensione dei momenti decisivi con la freddezza dei grandi campioni.

Il cammino verso l’oro è passato per una semifinale ostica contro l’Olanda: dopo un avvio sprint (3-1) e il ritorno degli “orange” sul 3-3, gli azzurri hanno piazzato l’allungo decisivo chiudendo sul 6-3.

Battaglia totale contro i Paesi Baschi

La finalissima contro i Paesi Baschi (giustizieri della Comunità Valenciana campione in carica) è stata un concentrato di emozioni. Dopo un primo gioco a favore degli avversari, l’Italia ha reagito con determinazione portandosi sul 4-1. La rimonta basca fino al 4-3 ha infuocato il finale, ma la Nazionale targata Fipap ha mantenuto i nervi saldi, chiudendo i conti sul 6-4 definitivo.

Questo successo non è solo un trofeo in bacheca, ma la conferma del valore globale di una disciplina che affonda le sue radici nel territorio piemontese e che oggi, ancora una volta, dimostra di non avere rivali nel mondo.

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