Il sogno di Chieri si spegne sul più bello: la CEV Cup 2026 è del Galatasaray

CHIERI – Il sogno della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si infrange sul più bello. Nella bolgia del Burhan Felek Voleybol Salonu, le italiane cedono per 3-1 al Galatasaray, che ribalta definitivamente i pronostici e alza al cielo la Coppa CEV 2026.

Non è riuscita l’impresa alle ragazze di coach Nicola Negro, che dopo la sconfitta al tie-break dell’andata, non sono riuscite a strappare quel successo netto che avrebbe garantito il trofeo.

Con questo successo, il Galatasaray spezza l’egemonia italiana che durava da tre anni, conquistando il titolo dopo tre finali perse in passato. Per Chieri resta l’orgoglio di un cammino europeo straordinario, che conferma il club tra le grandi potenze della pallavolo continentale.

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