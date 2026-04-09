Basket Torino perde in casa con la capolista Pesaro

TORINO – Si interrompe al Pala Gianni Asti la striscia positiva della Reale Mutua Basket Torino, che lotta fino all’ultimo ma si arrende alla capolista Victoria Libertas Pesaro per 77-81 al termine di una sfida intensa, combattuta e divisa in due atti ben distinti.

Una gara che lascia inevitabilmente rammarico in casa gialloblù, soprattutto per come si era riaperta nel finale, ma che allo stesso tempo conferma la solidità e la competitività del gruppo guidato da Paolo Moretti. Torino resta così a quota 15 vittorie e 19 sconfitte, mantenendosi comunque in piena corsa per un posto nei play-in in vista del rush conclusivo della regular season.

Il match ha vissuto un momento chiave tra la fine del secondo quarto e l’inizio del terzo, quando Pesaro ha piazzato il break decisivo. Trascinata da un dominante Paulius Miniotas — autore di una prestazione monstre da 29 punti e 13 rimbalzi — la formazione marchigiana ha costruito il vantaggio sfruttando al meglio il proprio sistema offensivo, mettendo in difficoltà la difesa torinese.

Ma la Reale Mutua non si è arresa. Nel quarto periodo è arrivata una reazione di carattere, guidata ancora una volta da un ispirato Robert Allen (26 punti) e dalla leadership di capitan Matteo Schina, autore di 16 punti pesanti. A dare ulteriore linfa alla rimonta ci hanno pensato la fiammata di Lorenzo Tortù (10 punti) e le giocate di Teague, che hanno permesso ai gialloblù di ricucire lo strappo fino ad arrivare al pareggio nei minuti conclusivi.

Nel momento decisivo, però, gli episodi hanno fatto la differenza: l’uscita per falli di Allen e alcune occasioni non concretizzate hanno impedito a Torino di completare la rimonta. Pesaro ha così mantenuto lucidità nei possessi finali, portando a casa una vittoria preziosa che consolida la propria posizione in vetta alla classifica.

Nel postpartita, coach Moretti ha sottolineato il doppio volto della prestazione: da un lato il rammarico per un’occasione sfumata, dall’altro la consapevolezza di potersela giocare contro chiunque. Un segnale importante in vista delle ultime due gare di regular season e dell’eventuale appuntamento con i play-in, dove Torino cercherà di trasformare questa delusione in energia per il finale di stagione.

Reale Mutua Torino – Victoria Libertas Pesaro 77-81 (18-21, 12-24, 25-23, 22-13)

Reale Mutua Torino: Robert Allen 26 (10/11, 0/2), Matteo Schina 16 (4/4, 2/5), Macio Teague 15 (3/8, 2/6), Lorenzo Tortu’ 10 (3/4, 1/2), Matteo Ghirlanda 4 (1/2, 0/4), Federico Massone 4 (2/4, 0/3), Giovanni Severini 2 (1/3, 0/2), Davide Bruttini 0 (0/0, 0/0), Umberto Stazzonelli 0 (0/2, 0/0), Success Eruke 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 14 / 17 – Rimbalzi: 27 5 + 22 (Robert Allen 7) – Assist: 13 (Matteo Schina 4).

Victoria Libertas Pesaro: Regimantas Miniotas 29 (11/12, 1/1), Lorenzo Bucarelli 19 (4/8, 2/3), Jazz Johnson 9 (3/7, 0/2), Nicolo Virginio 8 (1/4, 2/3), Matteo Tambone 7 (2/4, 1/4), Alessandro Bertini 5 (1/2, 1/3), Octavio Maretto 4 (1/2, 0/3), Stefano Trucchetti 0 (0/1, 0/0), Eduardo Sakine yassine 0 (0/0, 0/0), Elhadji Fainke 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 14 / 17 – Rimbalzi: 30 9 + 21 (Regimantas Miniotas 13) – Assist: 19 (Octavio Maretto 5).

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