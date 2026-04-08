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Weekend “green” a Moncalieri: tornano Florì e Miel’é
Sabato 11 e domenica 12 aprile il centro storico di Moncalieri sarà costellato di fiori, mostre florovivaistiche e degustazioni di miele
MONCALIERI – Sabato 11 e domenica 12 aprile Moncalieri celebra la primavera con un doppio appuntamento tra fiori e sapori:
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FLORÌ (Piazza Vittorio Emanuele II): Terza edizione della mostra-mercato dedicata alle eccellenze florovivaistiche e agroalimentari a km 0. Circa 20 espositori tra piante fiorite, orchidee, rose e consigli degli esperti per il giardinaggio fai-da-te. Sarà possibile partecipare all’evento dalle 9.30 alle 19, ingresso libero.
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MIEL’É (Real Collegio Carlo Alberto): Secondo salone del miele piemontese con trenta produttori e degustazioni guidate. In programma laboratori e saporiti abbinamenti gastronomici (dal lardo ai formaggi). Sarà possibile prendere parte all’evento dalle 10 alle 18, ingresso a pagamento.
Un’idea accessibile e sopratutto sostenibile per un fine settimana all’insegna del relax, in collaborazione con Slow Food e Orticola del Piemonte.
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