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Weekend “green” a Moncalieri: tornano Florì e Miel’é

Sabato 11 e domenica 12 aprile il centro storico di Moncalieri sarà costellato di fiori, mostre florovivaistiche e degustazioni di miele

Chiara Scerba

Pubblicato

1 giorno fa

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MONCALIERI – Sabato 11 e domenica 12 aprile Moncalieri celebra la primavera con un doppio appuntamento tra fiori e sapori:

Per approfondire:

  • FLORÌ (Piazza Vittorio Emanuele II): Terza edizione della mostra-mercato dedicata alle eccellenze florovivaistiche e agroalimentari a km 0. Circa 20 espositori tra piante fiorite, orchidee, rose e consigli degli esperti per il giardinaggio fai-da-te. Sarà possibile partecipare all’evento dalle 9.30 alle 19, ingresso libero.

  • MIEL’É (Real Collegio Carlo Alberto): Secondo salone del miele piemontese con trenta produttori e degustazioni guidate. In programma laboratori e saporiti abbinamenti gastronomici (dal lardo ai formaggi). Sarà possibile prendere parte all’evento dalle 10 alle 18, ingresso a pagamento.

Un’idea accessibile e sopratutto sostenibile per un fine settimana all’insegna del relax, in collaborazione con Slow Food e Orticola del Piemonte.

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