Vinitaly 2026: il Piemonte presente con le sue eccellenze vitivinicole e sportive

VERONA – Tempo di pubbliche relazioni e partecipazione attiva per la regione Piemonte, che questa volta scalda i motori per la 58ª edizione di Vinitaly, in programma a Verona dal 12 al 15 aprile 2026. Con uno spazio imponente di 700 mq nel Padiglione 10, la Regione si presenta al mondo sotto il brand Piemonte Is, portando con sé non solo le eccellenze in bottiglia, ma anche i simboli dei grandi eventi internazionali che renderanno Torino protagonista nei prossimi mesi.

Il trofeo delle ATP Finals allo stand

La grande sorpresa dello Spazio Piemonte sarà la presenza del leggendario trofeo delle ATP Finals. Un’icona mondiale esposta per tutta la durata dell’evento per ricordare il legame indissolubile tra sport, turismo ed enogastronomia, in vista del torneo che tornerà all’Inalpi Arena di Torino dal 15 al 26 novembre 2026.

“Unire enogastronomia, sport e grandi eventi è il modo più efficace per far crescere il Made in Piemonte” hanno dichiarato il presidente Alberto Cirio e l’assessore all’Agricoltura Paolo Bongioanni.

Nasce l’Osservatorio sui Mercati

La vera novità strategica dell’edizione 2026 è la nascita del nuovo Osservatorio sul Mercato Vitivinicolo, coordinato dalla Fondazione Agrion. In un panorama geopolitico instabile, segnato da dazi e cambiamenti nei consumi, l’Osservatorio fornirà ai produttori dati scientifici e analisi sui mercati esteri.

“I nostri produttori non dovranno più affidarsi a valutazioni empiriche”, sottolinea Bongioanni, “ma avranno informazioni precise su dove orientare il prodotto in base alla capacità di spesa di ogni area”.

L’Asti Docg è il “Vino dell’Anno”

Lunedì 13 aprile avverrà il passaggio di consegne ufficiale: dopo l’Alta Langa, è l’Asti Docg a essere eletto Vino piemontese dell’anno 2026. Per l’occasione verrà presentata la nuova versione Rosé e lanciato un nuovo cocktail che unisce Asti Docg e Vermouth di Torino Igp.

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