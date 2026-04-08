A 90 anni corre per un sogno: Giuseppe Damato pronto a battere il record nella Mezza Maratona di Torino

TORINO – Non è solo una gara, è una sfida contro il tempo. A novant’anni appena compiuti, Giuseppe Damato si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera sportiva: il prossimo 19 aprile sarà al via della Mezza Maratona di Torino, con l’obiettivo di stabilire il nuovo record nazionale nella categoria over 80.

Nato a Torino il 9 gennaio 1936, Giuseppe ha fatto dello sport una costante della sua vita. Dapprima il ciclismo, praticato fin da giovane nelle categorie esordienti, allievi, dilettanti e veterani. Tra le sue imprese più memorabili, il viaggio Torino–Napoli andata e ritorno e la conquista di tutti i passi dolomitici, fino al ritorno a Cortina d’Ampezzo, luogo della sua infanzia durante gli anni della guerra.

La prima volta a 73 anni

Ma è a 73 anni che la sua vita sportiva prende una svolta inattesa: Giuseppe indossa le scarpe da running. Un inizio tardivo solo in apparenza, perché da quel momento non si è più fermato. Ha già completato 15 maratone e quella del 19 aprile sarà la sua 23ª mezza maratona. Un percorso costruito chilometro dopo chilometro, con una costanza che oggi lo porta a inseguire un traguardo storico.

La sua impresa si inserisce nell’edizione da record de “La Mezza e La Dieci di Torino 2026”, organizzata da Base Running, che porterà sulle strade del capoluogo piemontese oltre 7.500 runner da tutta Italia e dall’Europa. Tra atleti élite pronti a competere per il podio e migliaia di appassionati, la storia di Giuseppe emerge per il suo valore simbolico e umano.

Per lui, però, non si tratta solo di partecipare: l’obiettivo è chiaro, abbattere il primato nazionale di categoria e dimostrare che la passione non conosce età. A novant’anni, Giuseppe Damato non corre soltanto contro il cronometro, ma contro ogni limite imposto dal tempo.

Il 19 aprile, a Torino, ci sarà chi inseguirà una medaglia e chi un personal best. E poi ci sarà Giuseppe, che correrà per qualcosa di ancora più grande: lasciare un segno e ricordare a tutti che il traguardo più importante è continuare a partire.

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