Supereroi dal tetto e cuori granata: la magia al Regina Margherita che ha rallegrato i più piccoli

TORINO – Le finestre dell’Ospedale Regina Margherita di Torino si sono trasformate oggi in un cinema a cielo aperto, regalando ai piccoli pazienti una giornata fuori dagli schemi. Grazie alla collaborazione tra la Fondazione Forma, il Torino FC e i volontari di SEA (SuperEroiAcrobatici), i volti di Spiderman, Batman, Wonder Woman e Ironman sono apparsi improvvisamente tra le nuvole, calandosi dal tetto dell’ospedale torinese.

Una discesa spettacolare per sfidare la malattia

L’iniziativa, ormai una tradizione attesa nel calendario della struttura pediatrica, ha visto gli acrobati dell’Associazione SEA sfrecciare lungo le pareti dell’ospedale prima di entrare nei reparti. “Il nostro obiettivo è far sentire i bambini forti come i loro eroi preferiti,” ha spiegato Anna Marras, fondatrice di SEA. “Ogni sorriso è un messaggio chiaro: sei un supereroe e i supereroi non mollano mai”.

L’emozione è continuata all’interno delle stanze, dove i personaggi in costume, insieme ai volontari, hanno portato affetto e piccoli doni, spezzando la routine delle cure con un momento di pura leggerezza.

Il Torino FC al fianco dei piccoli campioni

Presente all’evento anche il Torino FC. Alcuni calciatori hanno visitato i reparti, stringendo mani e scattando foto, portando con sé il calore della tifoseria e del mondo dello sport.

“Siamo orgogliosi di aver preso parte anche quest’anno a questa iniziativa,” ha dichiarato Lorenzo Barale, Direttore Commerciale del Torino FC. “È un momento che testimonia il potere dello sport nel creare connessioni autentiche e portare gioia, in particolare ai più piccoli che stanno affrontando sfide difficili”.

Anche per la Fondazione Forma, l’evento rappresenta una missione fondamentale: “Vogliamo regalare emozioni che rompano la quotidianità dell’ospedale, proprio come accade con il nostro storico raduno dei Babbi Natale,” ha commentato la Presidente Luciana Accornero.

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