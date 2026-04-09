CronacaNovara
Finisce con l’auto in un canale nel Novarese, muore il 58enne Davide Mafezzoni
Il corpo ritrovato mercoledì all’alba. I familiari chiedono ai testimoni di mettersi in contatto con loro o con le Forze dell’ordine
NOVARA – All’alba di ieri, 8 aprile, è stato ritrovato il corpo di Davide Mafezzoni, 58enne di Casaleggio (NO) coinvolto in un incidente stradale mortale. Davide, noto nel territorio e appassionato di sport motoristici, è stato rinvenuto a bordo della sua Ford Fiesta ribaltata in un canaletto irriguo lungo la Provinciale 12, tra Mosezzo e Casaleggio. Lascia i figli Giacomo e Samuele.
A scoprire la vettura capovolta sono stati alcuni automobilisti in transito attorno alle 5:30. Al momento non è chiaro se l’incidente sia avvenuto nelle prime ore dell’alba o già nella tarda serata di martedì 7 aprile. «Chiunque avesse assistito all’incidente stradale che è costato la vita a Davide Mafezzoni, non esiti a mettersi in contatto con i familiari o con le Forze dell’ordine» l’appello, riportato da La Stampa, dei familiari dell’automobilista. L’auto è dotata della cosiddetta “scatola nera”, tramite cui le Forze dell’ordine potrebbero ricavare informazioni sull’accaduto.
Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento: una delle ipotesi più plausibili è che un malore possa aver colpito l’uomo mentre era alla guida, provocando la perdita di controllo dell’auto.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese