Ha un malore mentre lavora: operaio di 62 anni muore a San Didero

SAN DIDERO – Non c’è stato nulla da fare per l’operaio di 62 anni che ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto ieri.

L’uomo, residente a Torino, stava lavorando alle acciaierie Afv Beltrame a San Didero e si trovava nel piazzale esterno quando ha avuto un malore. I suoi colleghi hanno lanciato l’allarme e cominciato le manovre di rianimazione poi proseguite dal personale del 118 giunto sul posto, ma per il 62enne ormai era troppo tardi. L’operaio lavorava in quella azienda da 36 anni.

Presenti anche i carabinieri di Susa per i rilievi del caso e gli ispettori dello Spresal dell’Asl To3.

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