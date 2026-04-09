Giovane motociclista perde la vita a Torino dopo un pesante impatto contro un’auto

TORINO – Uno scontro mortale si è verificato questo pomeriggio attorno alle 17.30 in via Sansovino, a Torino. A perdere la vita è stato un giovane motociclista 25enne. Azienda Zero ha inviato sul posto un’ambulanza del 118, ma nonostante il tempestivo intervento dei sanitari per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: i traumi riportati nell’impatto sono risultati fatali e i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La Polizia locale è al lavoro per ricostruire la dinamica. Secondo i primi accertamenti, il mezzo avrebbe urtato violentemente un’auto parcheggiata. Gli è stato forse fatale, però, l’impatto in caduta contro l’asfalto.

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