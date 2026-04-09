Il pm chiede due condanne da un anno e 4 mesi per la morte della turista sulla teleferica di Calasca Castiglione

CALASCA CASTIGLIONE – Si è tenuta questa mattina, 9 aprile, una lunga discussione in tribunale a Verbania sulla tragedia della teleferica di Calasca Castiglione (VB). Il pm Nicola Messina ha chiesto un anno e 4 mesi per i due imputati che hanno chiesto il rito abbreviato. Il gup ha poi rinviato al prossimo 21 maggio per la sentenza.

Gli eventi risalgono al 4 luglio di due anni fa, quando Margherita Lega, turista di 41 anni, perse la vita precipitando dal palorcio per l’Alpe Drocala mentre caricava i bagagli. Con la famiglia avrebbe dovuto trascorrere una vacanza in una comunità rigenerativa. La teleferica si mise improvvisamente in moto, azionata da monte, e la donna precipitò nel vuoto davanti al marito e ai figli di nove e cinque anni.

Sono imputati il titolare dell’autorizzazione dell’impianto a fune – originariamente destinato al trasporto di legname ma utilizzato anche per i bagagli degli ospiti – e l’uomo che azionò da monte l’impianto, senza sapere che a valle la donna stava caricando i bagagli.

Il presidente dell’associazione che gestisce le comunità rigenerative ha invece chiesto di patteggiare 1 anno e 4 mesi. I familiari della vittima non si sono costituiti parte civile e sono ancora da definire i risarcimenti: al momento è stata messa a disposizione una somma da parte dell’assicurazione di uno degli imputati, a copertura parziale.

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