Una donna di 42 anni è stata trovata morta su un bus Gtt, scoperta all’arrivo nel deposito del Gerbido

TORINO – Una tragedia si è consumata all’improvviso e senza che nessuno – così sembra al momento – se ne accorgesse: una donna è stata trovata ormai deceduta sul bus Gtt della linea 74.

Secondo quanto apprendiamo, la scoperta del corpo della donna, 42enne di Chieri, sarebbe avvenuta ieri sera quando l’autobus è arrivato al deposito di via Gorini, nella zona del Gerbido. Poi il ritrovamento da parte del personale e l’allarme.

Sul posto sono giunti polizia locale e medico legale. Si indaga su quanto sia accaduto e anche quando. Tra le prime ipotesi vi è quella che la 42enne sia stata colpita da un malore che si è rivelato fatale, ma non si esclude che possa essere richiesta una autopsia per chiarire in maniera certa le cause della morte della donna.

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