È doloso l’incendio in un palazzo di 10 piani in via Artom a Torino: fermata una donna

TORINO – Un violento incendio ha interessato nella notte un palazzo di via Artom, a Torino, seminando paura tra i residenti ma senza provocare, fortunatamente, feriti.

L’incendio doloso e il fermo della responsabile

Il rogo ha coinvolto un edificio di dieci piani, sulla cui facciata esterna è installato un cappotto termico, elemento che potrebbe aver inciso sulla dinamica e sulla diffusione dell’incendio.

Immediato e massiccio l’intervento dei vigili del fuoco: sul posto sono giunte sei squadre operative, supportate anche da due autoscale, che hanno lavorato senza sosta per circa tre ore. L’incendio – di natura quasi certamente dolosa – avrebbe potuto avere conseguenze peggiori ma rimangono comunque ingenti i danni alla facciata: ammonta a circa 100 mila euro la prima stima dei danni all’edificio, di proprietà della Città di Torino e in gestione ad Atc.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo radiomobile che grazie ai tempestivi accertamenti hanno individuato in poco tempo la responsabile dell’incendio. Al momento non è nota la sua identità.

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